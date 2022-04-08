الاتحاد الأوروبي يقر رسميًا حزمة عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر واردات الفحم



أقر الاتحاد الأوروبي رسميًا خامس حزمة من العقوبات على روسيا، والتي شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى.

هذا وتمنع الإجراءات أيضًا الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد تقويض التجارة، وستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قال أمس إنه سيتم فرض الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا في موعد أقصاه اليوم الجمعة 8 ابريل.