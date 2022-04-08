النفط يتجه لانخفاض أسبوعي بفعل الإفراج عن احتياطيات

ارتفعت أسعار النفط الجمعة 8 ابريل، لكنها ما زالت في طريقها لانخفاض أسبوعي ثان على التوالي بعد أن أعلنت دول عن خطط للإفراج عن خام من مخزوناتها الاستراتيجية.

هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا بما يعادل 0.7% إلى 101.29 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتًا أو 0.9% إلى 96.88 دولار للبرميل.

هذا ويتجه كلا الخامين للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إذ يتجه برنت للتراجع 3% وغرب تكساس الوسيط 2.3%.



ومن المقرر أن تفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار إفراجها عن 180 مليون برميل أعلنت عنه في مارس آذار.