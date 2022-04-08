تفاصيل صلوات جناز القمص أرسانيوس وديد والموعد

تصدر مقتل القمص أرسانيوس وديد اليوم الجمعة الموافق الـ8 من أبريل 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تساءل الكثيرون عن تفاصيل الواقعة التي هزت الرأي العام.

جناز القمص أرسانيوس وديد

وكشفت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، عن إقامة صلوات جناز القمص الشهيد أرسانيوس وديد، في تمام الثالثة عصر اليوم بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل.

دفن جسد القمص أرسانيوس وديد

وأوضحت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، في بيان، أنه سيتم دفن جسد القمص أرسانيوس وديد بعد الجناز في مدفن الشهداء بدير مارمينا".

مقتل القمص أرسانيوس وديد

وهز مقتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس - كرموز بالإسكندرية في حادث إجرامى بشع الثامنة من مساء أمس، المصريين جميعا، حيث قام مجرم في منطقة سيدي بشر بطعنه في الرقبة ما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسى، وتمكنت الداخلية من إلقاء القبض على القاتل.

معلومات عن القمص أرسانيوس وديد

ولد القمص أرسانيوس وديد في 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في الـ16 من يونيو عام 1995، حيث نال درجة القمصية في شهر أكتوبر منم عام ٢٠٢١ بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى.

القبض على قاتل القمص أرسانيوس وديد

ونجحت الأجهزة الأمنية من القبض على قاتل القمص أرسانيوس وديد المسن الذي نفذ جريمته في شارع محمد نجيب على كورنيش الإسكندرية وقت الإفطار.