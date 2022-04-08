الكشف على 556 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية نجع الحجيري بقنا

محافظات
أرشيفية
أرشيفية
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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نجع الحجيرى التابعة لمركز قفط، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من  الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.


وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت ٦ تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٥٥٦ حالة بواقع " ١٨٢ حالة طب وجراحة العيون، ١٤١ حالة أمراض باطنة، ١٥٠ حالة أمراض باطنية، ٩٥ حالة جراحة عامة، ٦٠ حالة طب اطفال، ٤٦ حالة أمراض نساء وتوليد، ٣٢ حالة تنظيم أسرة.


ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ٢٩ حالة، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٨٨ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

أشرف الداودي محافظ قنا برنامج حياة كريمة قافلة طبية

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