عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب بمقدار  جنيهًا وعيار  يسجل  جنيهًا
 

ارتفعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بمقدار 11 جنيها، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1950 دولارا للأوقية.

 

سعر الذهب اليوم في مصر


سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 660 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 848 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو  990 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1131 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7920 جنيهًا.


ارتفع الذهب بقوة كبيرة في الدقائق الماضية ونجح في الزيادة بأكثر من 0.6% ليتداول الآن عند مستويات 1945 دولارًا، مستهدفًا مقاومة الـ 1950 دولارًا.

مصر
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