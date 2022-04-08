فيريرا يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك
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أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة مصر المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور- محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي – أيمن حفني – رزاق سيسيه – أحمد سيد ” زيزو” – سيد عبد الله.

خط الهجوم: عمر السعيد.

 

الزمالك عبد الشافي محمود علاء محمد عواد محمد أشرف محمد عبد الشافي حازم إمام
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