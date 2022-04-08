ننشر إجراءات تقديم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للمدارس المصرية اليابانية

يتجه بعض أولياء الأمور إلى دراسة مناهج المدارس المصرية اليابانية، وذلك بفضل طريقة التدريس، إلا أن البعض يتساءل عن مدى إمكانية انضمام أبنائهم من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لهذه المدارس على مستوى الجمهورية والإجراءات المتبعة لذلك.

ووفقا للموقع الرسمي للمدارس المصرية اليابانية، فإنه حرصًا منها على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتطلب من ولي الأمر التقدم ورقيًا للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط، بكافة المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة لدراسة هذه الأوراق، وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة في هذا الشأن.

ماذا يحدث في حالة عدم إفصاح ولي الأمر عن الحالة الصحية لابنه؟

وأوضحت المدارس اليابانية، أنه في حالة عدم إفصاح ولي الأمر عن الحالة الصحية لابنه بعد التقدم الإلكتروني، سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق من عدمه.

وأشارت، إلى أنه في حالة تم اكتشاف أن هناك بيانات مضللة أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطالب الصحية، يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولي الأمر ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضا أي كانت.

المستندات المطلوبة أثناء عملية ملء بيانات التقدم

وأشارت المدارس اليابانية، إلى أنه بعد الاختيار المبدئي تمهيدًا للمقابلة الشخصية مع الطالب، فإنه يتطلب الأمر تقديم مستندات وهي:

- تقديم شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ تكون حديثة الإصدار ويشترط ألا تزيد عن شهر بالعلامة المائية.

- تقديم بطاقة الرقم القومي لولي الأمر على أن تكون سارية.

- تقديم ورق يفيد إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل (توثيق رسمي)، وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

- يجب التوقيع على إقرار ولي الأمر (عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر ونسخة للمدرسة).

ونوهت المصرية اليابانية، إلى أنه في حالة مخالفة ولي الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.