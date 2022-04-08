روسيا.. ارتفاع التضخم إلى 16،7% في مارس

سجّلت نسبة التضخم في روسيا التي ترتفع منذ أشهر، ارتفاعًا جديدًا فبلغت 16،7% في مارس على أساس سنوي، حسب بيانات وكالة "روستات" للإحصاءات التي نُشرت الجمعة، وهو معدّل لم يُسجّل منذ مطلع عام 2015.





ومقارنة بفبراير من هذا العام، ارتفعت الأسعار بـ7،6% من شهر إلى آخر.





وتتجاوز نسبة التضخم في مارس هدف الـ4% الذي وضعه المصرف المركزي الروسي، بأربعة أضعاف.





وهذا أول شهر تظهر خلاله تداعيات العقوبات الغربية المرتبطة بأوكرانيا والتي قد تتفاقم أكثر، على الأسعار.