سهرة رمضانية علي أوتار العود في قصر الأمير طاز

الفجر الفني
قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز
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يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء الجمعة ١٥ ابريل علي مسرح قصر الامير طاز حيث اعد الثنائي اعمال روحانية جديدة يقدمها للجمهور  لاول مرة بمناسبة شهر رمضان الكريم  وهي سراب، حرية وارتجالات صوفية كما يتضمن برنامج الحفل مجموعة من اشهر اعمالهم.


يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما  ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب )، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا )، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية  ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية واقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.

قصر الأمير طاز سترة
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