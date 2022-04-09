تفاصيل الحلقة 7 من "مكتوب عليا".. لقاء جديد بين أيتن وهنادي وعمرو عبد الجليل يكتسب الثقة في أكرم حسني

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "مكتوب عليا" بقيام جلجل "أكرم حسني" من النوم ليكتشف كلمات جديدة على يده، وتشير احدى الكلمات بذهابه مره أخرى لبدوي "عمرو عبدالجليل"، فيجد بدوي لا يعرف رقم الخزنة فيتذكر أن الرقم مكتوب علي يده، ويبلغه له فتفتح الخزنة بالفعل.

ويصطحبه بدوي في سيارته، ولكنه يشك به ويحاول جلجل أن يكتسب ثقته، ويطلب منه أن ينزل من السيارة، وبعد نزولهم من السيارة تنفجر، فيبدأ بدوي يكتسب الثقة في جلجل، ثم ينجده جلجل مجددا من أزمة اكتشاف زوجته لخيانته، فيصطحبه إلى منزله ويطلب منه أن يذهب معه في اليوم التالي إلى جلسة مهمة في البورصة.

يعود جلجل لمنزله فيكتشف أن شقيقته الصغرى جليلة "هنا زهران" غاضبه منه، فيفاجئها بعروسة هدية، ثم تظهر سلمى "هنادي مهنا" تتحدث مع صديقتها عنه وتقول لها إنه ا بدأت تميل له لخفة ظله، فيسمعها والدها ويسألها عن الشخص صاحب الدم الخفيف الذي تتحدث عنه.

يصحو جلجل من النوم في صباح اليوم التالي، فيجد مكتوب على يده جملة (بلاش النهارده) ويحاول اكتشاف معنى الجملة، ثم يجد والدته منفعله، ووالده منفعل أيضا، في حين يظل بدوي يحاول الكشف حقيقته ويبحث خلفه من خلال رجاله.

وفي غرفة جلجل يدخل عليه والده ليعتذر له عن طريقة معاملته معه، ويحاول أن يفتح معه صفحة جديدة في علاقتهما السيئة طوال الوقت، ويبلغه أنه سيصطحبه في رحلة إلى الاسكندرية، ولكنه يقرر الالتزام بالجملة المكتوبه على يده (بلاش النهارده) فينفعل والده وينقلب عليه مره أخرى، ثم تدخل له روقه "أيتن عامر" باكيه وتحاول أن تستعطفه ليشعر بحبها، خاصة بعد مشاهدتها لمعاملته الجيدة مع سلمي "هنادي مهنا"، وتبلغه أنها ستسافر إلى طنطا للجلوس مع عمتها وتطلب أن يقوم بتوصيلها، فيقول لها (بلاش النهارده)، ثم تتصل به سلمي "هنادي مهنا" وتطلب مقابلته، فيوافق على الفور، فتغضب روقه "أيتن عامر".

يلتقي جلجل بسلمي، وتفاجأهم روقه التي كانت تراقبهم، وتدخل لتجلس معهم مقتحمه الجلسة بينهم، فيحاول جلجل ابعادها ويطلب منها أن ترحل.

يفكر جلجل في حل لغز جملة (بلاش النهارده) ويرفض اللعب مع جليلة ويقرر أن ينام ولا يخرج من غرفته طوال اليوم، ويصحو من النوم في اليوم التالي، فيجد كتابة جية علي يده منها جملة(أختك خارباها) فيظن أنها جيجي "هلا رشدي"، ثم يخرج فيجد شقيقته الصغيره جليلة "هنا زهران" تتحدث مع صديقها بدلع فينفعل عليها، ثم تتصل به سلمى لتبلغه أنه ترك محفظته في الكافيه خلال تواجده معها أمس، فيبلغها أن اليوم هو عيد ميلاده، فتذهب له سلمي إلى المنزل لتعيد له المحفظة.



الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.