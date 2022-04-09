مطرب الراب إسلام سيتو يستعد لطرح "الأرض الحمرا"

الفجر الفني
إسلام سيتو
إسلام سيتو
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يستعد مطرب الراب إسلام سيتو، لطرح تراك جديد بعنوان "الأرض الحمرا" على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلماته واخراج رامز محمود.

والأغنية من المقرر طرحها في عيد الفطر المبارك، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

وكان قد طرح إسلام سيتو مؤخرا أغنية بعنوان "متحرقش" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والاغنيه حققت نجاح كبير في الشارع وعلي المنصات السوشايل ميديا مثل انغامي ويوتيوب وسبوتيفاي بعد شهر من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية:

مفيش اعذار فمتبدأش
معنديش وقت متحرقش 
مش هحلك فمتحلمش 
عويل بلدك متشرفش

هيا لو دارت نتعامل 
سيبك سايب تتخابث
هنفجرم بلادن 
اخوك فرود فالشارع

بلعب ثابت منا جامد
طيلك يا ضعيف بس حالل 
مش هشغل بالي وسايب 
كل غيران مني قافش 
مفيش مفروض دا نصيب ياه 
باشا منغير جرافته 
ملازمني سلاحي فالشنطة 
السماعة بتصدر عظمة

مجانين بتشوفنا بتهرب 
عالمسرح نطلع نخطف 
احنا نجوم بتنور حفلة 
هديك نبزة من الخبرة

إسلام سيتو مطرب راب
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