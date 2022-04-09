عمرو يوسف ضيف “حبر سري” مع أسما إبراهيم

تستضيف الاعلامية أسما إبراهيم النجم عمرو يوسف ثامن وتاسع حلقات برنامج حبر سري.

ومن المقرر عرض الحلقة اليوم ثامن أيام رمضان علي شاشة القاهرة والناس وتعرض علي جزئين.

ويعرض البرنامج طوال شهر رمضان في السادسة والثلث تزامنا مع موعد الإفطار.

برنامج حبر سري يعرض في شهر رمضان يوميا ويستضيف عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي من بينهم الدكتورة هالة سرحان ودينا الشربيني وائل جسار وعمرو يوسف وأمير كرارة كهرباء وحنان مطاوع وشيرين رضا وعدد كبير من النجوم.

البرنامج تقدمة الإعلامية اسما ابراهيم ويعرض يوميا في شهر رمضان علي شاشة القاهرة والناس