سعر الدولار اليوم السبت 9-4-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 9-4-2022، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 18.24 للشراء، 18.34 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.25 جنيه للشراء.
 
18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.24 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.26 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.24 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.26 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.27 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.

 

 

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