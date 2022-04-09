أسعار الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر، بعدارتفاعها لأعلى مستوى خلال أربعة أيام، وبلغت قيمة الارتفاع فى عيار  21 قيمة 17 جنيهًا، وذلك على خلفية الارتفاع في سعر الأوقية العالمية.


أسعار الذهب فى مصر 

سجل سعر الذهب عيار 24  فى مصر قيمة 1130 جنيهًا 

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 987 جنيهًا، بعد أن سجل 970 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 846 جنيهًا

 

وتشهد أسعار الذهب تراجعًا فى السوق العالمية متأثرة بضبابية الرؤية فى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن نتائج المفاوضات تكشف بشكل كبير عن مستقبل أسعار الذهب الأيام التى تليها.

وحددت روسيا سعر جرام الذهب من الأونصة بنحو 5000 روبل، وبناء على القرار فإن الذهب يُعدّ بديلًا فى شراء النفط أو الغاز الروسى.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. فيريرا يستقر على إستبعاد الظهير الطائر من تشكيلة لقاء المقاصة

عاجل ورسميا.. الاهلي يضم صفقة عالمية

الأزهر يوضح أيهما أفضل ختم القرآن أكثر من مرة أم تدبر المعنى (فيديو)

التحقيق في مقتل شاب بالمنيب: رفض وقوف المتهمين على الناصية فضربوه بعيار ناري برأسه

الصحة: فحص 23 مليونا و906 آلاف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الصيفية (فيديو)

"بعد تشغيل مطار طابا الدولي".. خبير آثار: مستقبل واعد ينتظر سياحة خليج العقبة

بعد عرض الحلقة 7.. مسلسل "الاختيار 3" يتصدر تريند "جوجل"