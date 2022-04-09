استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر، بعدارتفاعها لأعلى مستوى خلال أربعة أيام، وبلغت قيمة الارتفاع فى عيار 21 قيمة 17 جنيهًا، وذلك على خلفية الارتفاع في سعر الأوقية العالمية.



أسعار الذهب فى مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 فى مصر قيمة 1130 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 987 جنيهًا، بعد أن سجل 970 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 846 جنيهًا

وتشهد أسعار الذهب تراجعًا فى السوق العالمية متأثرة بضبابية الرؤية فى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن نتائج المفاوضات تكشف بشكل كبير عن مستقبل أسعار الذهب الأيام التى تليها.

وحددت روسيا سعر جرام الذهب من الأونصة بنحو 5000 روبل، وبناء على القرار فإن الذهب يُعدّ بديلًا فى شراء النفط أو الغاز الروسى.