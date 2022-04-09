حالة الطقس اليوم السبت.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 9-4-2022، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود البلاد طقس مائل للبرودة ليلا، وطقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت.. انخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة.. طقس مائل للحرارة نهارا .

حالة الطقس اليوم في الوجه البحري... طقس مائل للحرارة نهارا .

حالة الطقس اليوم في السواحل الشمالية.. طقس معتدل نهارا اليوم السبت.

حالة الطقس اليوم في جنوب سيناء وشمال الصعيد.. طقس حار نهارا.

حالة الطقس اليوم في جنوب الصعيد.. طقس شديد الحرارة نهارا.

حالة الطقس اليوم في جنوب الصعيد.. طقس معتدل ليلا.

حالة الطقس اليوم.. شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس اليوم.. شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم.. شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية

درجات الحرارة اليوم في القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة

درجات الحرارة اليوم في مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة

درجات الحرارة اليوم في سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة

درجات الحرارة اليوم في قنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة

درجات الحرارة اليوم في سانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 14