أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 9-4-2022



استقرت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري، اليوم السبت، بعد أن شهدت ارتفاعات سعرية في بداية شهر أبريل بقيمة 3 آلاف جنيه فى المتوسط لطن الحديد.

أسعار الحديد:



استقر سعر حديد عز نحو 20 ألف جنيه.

كما استقر سعر حديد بشاي 20 ألف جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 20 ألف جنيه.

واستقر سعر حديد السويس للصلب عند 19900 جنيه

وسجل سعر حديد العتال نحو 19700 جنيه.

كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 19700 جنيه.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 19700 جنيه.

أسعار الأسمنت:



استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1380 جنيها.

كما استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1350 جنيها.

واستقر سعر أسمنت لافارج جنيهات ليسجل 1375 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1350 جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1378 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1410 جنيهات.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1350 جنيها.