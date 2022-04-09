دعاء ثامن أيام رمضان.. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام

دعاء ثامن أيام رمضان، يعيش المسلمون في كل بقاع الأرض لحظات طيبة عطرة، محبب فيها أفعال الخير حيث يزيد الأجر والثواب كما ورد في حديث نبيان المصطفى فيما رواه أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله "ص" قال: "قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنّة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه" رواه البخاري ومسلم.

ويبحث الكثيرون عن دعاء ثامن أيام رمضان من أجل التضرع إلى الله جل وعلا، آملين في كرمه وأن يشملهم برحمته التي وسعت كل شيء.

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وترصد بوابة الفجر لمتابعيها وقرائها الكرام دعاء ثامن أيام رمضان والعديد من الأدعية المستجابة طوال شهر رمضان، كما ثبت عن بينا محمد صلى الله عليه وسلم.

دعاء ثامن أيام رمضان

"اللهم ارزقني فيه رحمة الايتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وارزقنى فيه صُحبة الكرام ومجانبة اللئام، بطولك يا أمل الآملين".

"اللهم اجعلنى فيه مِنَ الْمُتوكلين عليك الفائزين لديك الْمقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سَخطك، اَللّهُم أعِنّى على صيامه وقِيامه بتوفيقك يا هادى المضلين".