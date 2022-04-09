حملات مكثفة لرفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة بمراكز الشرقية

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محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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أمر  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقًا للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ومن جانبها أشارت هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات  بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ماتم رفعه خلال أسبوع (٧٧) إعلان مخالف ودون ترخيص بواقع عدد (٥) إعلانات بمركز ومدينة الزقازيق، وعدد (٩) إعلانات بحى أول الزقازيق، وعدد (١٤) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (١٥) إعلان بمركز ومدينة الحسينية وعدد (١٠) إعلانات بمركز ومدينة فاقوس، وعدد (١٤) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم وعدد(١٠) إعلانات بمركز ومدينة الإبراهيمية، ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.

محافظة الشرقية زالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة الدكتور ممدوح غراب

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