تعرف على موعد إجازة شم النسيم لعام 2022

ننشر لكم في السطور التالية موعد إجازة شم النسيم لعام 2022، حيث يبحث العديد من المواطنين عن موعد شم النسيم لمعرفة الإجازة الرسمية، فمن المقرر أن يأتي في شهر رمضان.

موعد شم النسيم لعام 2022

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شم النسيم لعام 2022، مؤكدة أن شم النسيم هذا العام سيوافق يوم الاثنين 25 أبريل 2022 ميلاديا، الموافق 24 رمضان لعام 1443 هجريا.

موعد إجازة شم النسيم 2022

وعن موعد إجازة شم النسيم 2022، ييكون نفس يوم ذكرى عيد تحرير سيناء، ومن المقرر أن تمنح الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ترحيل الإجازة الرسمية لهاتين المناسبتين ليوم الخميس الذي يوافق 28-4-2022.



إجازة شم النسيم عطلة رسمية

وشم النسيم هو عطلة رسمية مصرية يعلن عن قدوم فصل الربيع، ويأتي عادة في اليوم التالي لعيد الفصح تبعًا للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وفقًا لحساب الكنيسة القبطية.



معنى كلمة شم النسيم

يرجع تاريخ عطلة شم النسيم إلى المصريين القدماء منذ أكثر من 3000 سنة، وتعني كلمة شم النسيم “تجديد الحياة”.

وشم النسيم يشير إلى الحياة الجديدة التي تزدهر خلال الربيع، والاعتقاد المصري القديم بأن هذا اليوم يمثل بداية خلق العالم.



تقاليد الاحتفال بشم النسيم

ومن تقاليد الحتفال بشم النسيم تناول الفسيخ، والخس والبصل الأخضر أيضًا، بجانب تلوين البيض المسلوق.