الذهب يحقق مكاسب أسبوعية مع توقعات برفع الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات أمس الجمعة في ظل توقعات برفع كبير لأسعار الفائدة الأميركية والقلق من ارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية.

هذا ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأميركية مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وارتفع سعر الذهب عند تسوية الجمعة بـ 0.55% إلى 1948.4 دولارًا للأونصة، ليسجل بذلك ارتفاعًا بـ 0.4% خلال الأسبوع.

هذا وارتفع مؤشر الدولار في وقت سابق من اليوم لأعلى مستوى منذ مايو أيار 2020، بعدما كشف محضر الفدرالي الأميركي في شهر مارس آذار أن "العديد" من صانعي السياسات مستعدون لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية خلال الاجتماعات القادمة للحد من التضخم.

 

 

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