الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار





أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار الجمعة 8 أبريل، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في 3 سنوات، متجازوًا 3 دنانير للدولار الواحد.

ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد.

ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة.