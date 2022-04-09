المركزي الروسي يعلن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 17%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة 8 أبريل، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويًا، ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي الروسي فإن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 11 أبريل الجاري.

وأضاف البيان: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض سعر الفائدة الرئيسي اعتبارًا من 11 أبريل 2022 بواقع 300 نقطة أساس إلى 17% سنويا".

كما يرجح البنك المركزي الروسي إجراء تخفيضات مستقبلية لسعر الفائدة إذا سمحت الفرصة، حيث رُفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% في فبراير الماضي لدعم الروبل الذي تداعى أمام الدولار أوائل مارس في ظل عقوبات غربية خانقة على الاقتصاد الروسي.

 

 

 

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