النفط يسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط 2% الجمعة 8 أبريل، لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي بعد أن أعلنت بعض الدول اعتزامها سحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها الاستراتيجية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 2.20 دولار أو 2.19% إلى 102.78 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 2.23 دولار أو 2% إلى 98.26 دولارًا للبرميل.

وتراجع خام برنت 1.5% على مدار الأسبوع بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1%، وتعرض الخامان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020.

وستسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 60 مليون برميل خلال الأشهر الـ 6 المقبلة مع مطابقة الولايات المتحدة لهذه الكمية في إطار ما أعلنته في مارس عن سحبها 180 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي.

 

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