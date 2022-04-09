حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 9-4-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق التاسع من أبريل 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، انخفاضا ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت "الأرصاد" أن تكون درجات الحرارة وحالة الطقس حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مائلة للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة.

سانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 14.