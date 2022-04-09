حركة رواد النهضة تُطالب بمحاسبة الميليشيات في العراق على جرائمها

أصدرت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، اليوم، بيانًا بمناسبة الذكرى التاسعة عشر للاحتلال الأمريكي للعراق.

وأوضحت الحركة، أنها تتباع باهتمام شديد وقلق بالغ تطورات الأوضاع المؤسفة في العراق وما يجري هناك من أعمال عنف وتدمير وسفك للدماء وإزهاق للأرواح البريئة وارتكاب سلسلة من المجازر البشعة ضد الأطفال والنساء والرجال.

وطالبت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية عمليات التطهير العرقي التي ترتكب بحق العراقيين من قبل الميليشيات الموالية لإيران بالعراق.

وفيما يلي نص البيان:

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(بيان رقم ٣٣)

بعد مرور تسعة عشر عاما من الاحتلال الأمريكي المشؤوم في 9 نيسان عام 2003م للعراق الشقيق، ما يزال يرزح أشقائنا في العراق تحت وطأة احتلال أمريكي - إيراني مركب عقب إزاحة النظام السابق بالقوة، تحت مبرر الادعاء بامتلاكه أسلحة الدمار الشامل فإن شيئًا من ذلك لم يتحقق فلا أسلحة دمار شامل تم العثور عليها أو حتى الحصول على دليل لامتلاك العراق لها ولا الاستقرار أو الحرية أو الديمقراطية قد تحققت على أرض العراق، بل على العكس من ذلك فإن معدلات العنف والمجازر والفوضى وعدم الاستقرار قد ازدادت على نحو مضطرد ومفجع، فما أقسى الذكرى ونحن نعيشها اليوم، ويا هول المناسبة حين نستذكرها.

وتتابع حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز باهتمام شديد وقلق بالغ تطورات الأوضاع المؤسفة في العراق وما يجري هناك من أعمال عنف وتدمير وسفك للدماء وإزهاق للأرواح البريئة وارتكاب سلسلة من المجازر البشعة ضد الأطفال والنساء والرجال الذين لا حول لهم ولا قوة أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي بقي صامتًا أمام هذه الجرائم والمجازر التي ترتكب ضد العراقيين كل يوم في العراق الشقيق وبحق أبنائه، وهي أعمال مستنكرة ومدانة من الجميع أيًا كان مرتكبوها أو من يقفون وراءها، فلقد دفع الشعب العراقي وما يزال ثمنًا باهظًا ومؤلمًا.

كما تستهجن الحركة، توجهات الحكومة العراقية ألتي تصب بصالح الدولة الفارسية "إيران" وسياساتها الإجرامية بحق الشعب العراقي الشقيق بمختلف أطيافهم، وتنفيذها للمخططات الشيطانية الإيرانية الرامية إلى تمزيق وحدة الشعب العراقي وبث الكراهية والبغضاء في ما بينهم ونشر الدمار في وطنهم الجريح الذي يكفيه ما دفعه من ثمن باهظ من أرواح أبنائه ومقدراته.

في الختام: تطالب حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، المجتمع الدولي وهيئاته، وفي مقدمتها مجلس الأمن، الذي يكيل بمكيالين ويتغاضى عن جرائم دولة الاحتلال الفارسية "إيران" ويقيم الدنيا ولا يقعدها في قضيا أخرى، بأن يتحمل المسؤولية مع الحكومة العراقية والميلشيات العميلة لإيران عن كل الجرائم وعمليات التطهير العرقي التي ترتكبها بحق العراقيين، كما تدعو الحركة الشعب العراقي الشقيق أن يحقق الوفاق والاتفاق بينهم، بمختلف فئاتهم وأطيافهم السياسية والاجتماعية والدينية وذلك بما يكفل رأب الصدع وتحقيق الوحدة الوطنية وحشد طاقات الجميع من أجل بناء عراق ديمقراطي حر ومستقل ومزدهر.

حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز

السبت ٨ رمضان عام ١٤٤٣ هـ

أبريل - نَيْسَان 2022م 09