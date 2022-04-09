اعرف موعد أجازة شم النسيم 2022

أجازة شم النسيم 2022، توجد العديد من المناسبات التي تسمح فيها الدولة المصرية لمواطنيها بالقطاعين العام والخاص بأخذ عطلة رسمية خلالها، مثل الأعياد وشم النسيم.

أجازة شم النسيم 2022

وتساءل الكثيرون عن موعد أجازة شم النسيم 2022 والتي تتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك، من اجل معرفة تلك العطلة الرسمية متى ستكون.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام موعد أجازة شم النسيم 2022 في السطور التالية:

ومن المقرر أن تحل أجازة شم النسيم 2022 في يوم الاثنين الموافق الـ20 من أبريل الجاري، الذي يكون الـ24 من رمضان 1443 هجريا، حسب الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية.

احتفال أجازة شم النسيم 2022

ويحتفل المصريون بذكرى شم النسيم 2022 منذ القدماء المصريين، كما أنه موعد يعني بدء فصل الربيع، ويأتي غالبا في اليوم التالي لعيد الفصح تبعًا للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.

طقوس إحياء أجازة شم النسيم 2022

ويحيي المصريون أجازة شم النسيم 2022 ببعض العادات القديمة من بينها تناول الأسماك المملحة والمخللة مصل "السردين" و"الرنجة" و"الفسيخ"، إلى جانب البيض المسلوق بعدما يتم تلوينه.