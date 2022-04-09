موعد مباراة المقاصة والزمالك اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مباراة المقاصة والزمالك، يترقب عشاق الفارس الأبيض اليوم السبت الموافق الـ9 من أبريل 2022، المواجهة المهمة أمام كبير الفيوم ضمن مواجهات الجولة الـ13 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل مباراة المقاصة والزمالك

وتأتي مباراة المقاصة والزمالك بعد فوز الأخير في آخر مواجهاته على بيراميدز ليزيحه عن الوصافة ويبقى بالمركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، خلف لنادي الأهلي صاحب الصدارة.

موعد مباراة المقاصة والزمالك

وتنطلق مباراة المقاصة والزمالك في تمام التاسة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري التي يتصدرها المارد الأحمر.

تشكيل مباراة المقاصة والزمالك

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي جيسوالدو فيريرا مباراة المقاصة والزمالك بنفس تشكيته لمباراة بيراميدز، حيث يكون أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه حازم امام محمود علاء محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي، وبالوسط طارق حامد وروقا وعاشور، وبالهجوم بن شرقي وعمر السعيد وأوباما.

تشكيل المقاصة

كما يتقع أن يبدأ المقاصة مباراته أمام الزمالك بمحمد مجدي في حراسة المرمى، علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ في الدفاع، علي غزال - سيرجي إريك – محمد محسن ليلة في الوسط، حسام عبد الواحد – كريم حلاوة - رشيد أحمد في الهجوم.

قنوات مباراة المقاصة والزمالك

ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات أون سبورت الرياضية مباراة المقاصة والزمالك في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري، حيث أنها تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات والمسابقات المحلية.