مع اقتراب موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي كل شهر، يبدأ الكثير من المستخدمين له بالبحث عن كيفية دفع الفاتورة، وخلال الساعات القليلة الماضي ازداد البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022، استعدادا لدفع الفاتورة حتى لا تتوقف الخدمة، الأمر الذي يؤثر على خدمة الإترنت المنزلي، إذ أنها مرتبطة ارتباط وثيق بالخط الأرضي.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022، مع اقتراب موعد دفع الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات والتي جاءت كالتالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022

- يدخل الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022 بالدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بـ«دفع فاتورة التليفون الأرضي».

- وتظهر أمام الراغب في الاستعلام الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب إدخالها، والتي تشمل «كود المنطقة، ورقم الهاتف الأرضي».

- ثم يضغط المستخدم بعد ذلك على الأيقونة الخاصة بعرض الفواتير وهي «اظهر الفواتير»، ليتمّ عرض قيمة الفواتير المستحقة على المواطن أمامه على الشاشة.

- يمكن للمواطن الراغب في دفع قيمة الفاتورة الخاصة به بدفعها إلكترونيا، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر الشركة لدفع قيمة الفاتورة، من خلال اختيار الأيقونة الخاصة بالدفع، ثم يتمّ اختيار الوسيلة التي يرغب بها المستخدم دفع الفاتورة الخاصة به.

كما يمكن أيضا دفع قيمة الفاتورة الخاصة بالمستخدم من خلال شركات التحصيل والدفع المختلفة مثل «أمان، وفوري، ومصاري» وغيرها من شركات التحصل الأخرى.