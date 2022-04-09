إحباط محاولة تهريب سجائر إلكترونية بجمارك مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربى مدير عام الموانى الجوية من إحباط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية وكمية من الأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



ففى أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران شركة الجزيرة القادمة من الكويت اشتبه مصطفى حسين رئيس الوردية وإسلام أحمد مأمور الفحص بجهاز الأشعة فى الراكب م. ح. م مصرى الجنسية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال عبد الحافظ مأمور الفحص بالأشعة تحت إشراف إسلام قبارى مدير الإدارة.

وبالعرض على وليد عيسى مدير إدارة الجمرك بالإنابة قام بتشكيل لجنة من هانى إبراهيم ومحمود عبد الحميد مأمورى الحركة وهشام مصباح أمن جمركى وصبحى محمود مكافحة التهرب بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركى وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب فتبين وجود 7 علب سجائر الالكترونية 217 علبة دواء بيطرى و200 عبوة مستحضرات تجميل.

وقدرت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بـ319 ألفا و900 جنيه.

قرر مصطفى العربى مدير عام الموانى الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.