المطرب "هوبا": عشت طفولة غير مدللة.. وتربيت على الأصول والمبادئ

قال المطرب الشعبي هوبا، "عشت طفولة غير مدللة ووالدي كان حازم جدا وقوي في تربيتنا على الأصول والمبادئ وكان يعاقب المخطئ وفي نفس الوقت طيب جدا وبيحب الناس".

وأضاف المطرب الشعبي هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، " "تعلمت من والدي الحفاظ على السمعة الطيبة، لافتا إلى أن والده كان يرفض دخوله الوسط الفني "إحنا صعايدة" مضيفا: والدي الله يرحمه كان شيخ عرب وبيحل مشاكل الناس وكان بيحبني جدا وبيتنا كان دايما مفتوح لكل الناس".

تابع المطرب الشعبي هوبا، كرامتي خط أحمر ولن أسمح لأحد بتجاوزه، لافتا أنه يرفض تداول أخباره الشخصية عبر منصات السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء أو أسرار مشينة يخجل من تداولها".

ولد عبدالوهاب عبدالفتاح محمد أحمد، الشهير بـ "هوبا" ٢٧ أبريل عام ١٩٧٢ بمحافظة القليوبية، وكان لصديقه نبيل قدري دور كبير في حبه للغناء.

من أشهر أعماله الغنائية "حجرين ع الشيشة"، ثم تبعها سلسلة من الأغنيات مثل فى الضياع، الغزال، بص وشوف، رمانة، الحاجة زهرة، إلي ياكل على ضرسه، فرح صاحبي، سندق بندق، السلام بكام، معلش يا كوكي، أجمد يا قلبي.

شارك في بعض الأفلام والأعمال الفنية مثل، فيلم كلمني شكرا، ريكلام، المهرجان، فكك مني، وبعض المسلسلات مثل عفاريت عدلي علام، الحاجة زهرة، مزاج الخير، الكيف، أزمة سكر.