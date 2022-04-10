المطرب "هوبا" يكشف سر اختفائه من الوسط الفني

كشف المطرب الشعبي "هوبا" سر اختفائه من الوسط الفني خلال الفترة الماضية، قائلا: "بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي فمن المستحيل أن أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى إسمي وتاريخي".

ودخل المطرب الشعبي هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في نوبة بكاء على الهواء عند رؤية صورة شقيقة، قائلا: "أخويا عبد الحكيم الله يرحمه ضهري وسندي بعد ربنا وبعد وفاة أبويا.. كنت بدلع على حسه في الأفراح ومحدش كان يقدر يكلمني.. كان مثال للجدعنة والشهامة".

تابع المطرب الشعبي هوبا، لا يوجد شيء أو أسرار مشينة يخجل من تداولها" مضيفا: والدي كان يرفض دخوله الوسط الفني "إحنا صعايدة".

ولد عبدالوهاب عبدالفتاح محمد أحمد، الشهير بـ "هوبا" ٢٧ أبريل عام ١٩٧٢ بمحافظة القليوبية، وكان لصديقه نبيل قدري دور كبير في حبه للغناء.

من أشهر أعماله الغنائية "حجرين ع الشيشة"، ثم تبعها سلسلة من الأغنيات مثل فى الضياع، الغزال، بص وشوف، رمانة، الحاجة زهرة، إلي ياكل على ضرسه، فرح صاحبي، سندق بندق، السلام بكام، معلش يا كوكي، أجمد يا قلبي.

شارك في بعض الأفلام والأعمال الفنية مثل، فيلم كلمني شكرا، ريكلام، المهرجان، فكك مني، وبعض المسلسلات مثل عفاريت عدلي علام، الحاجة زهرة، مزاج الخير، الكيف، أزمة سكر.

