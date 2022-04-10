أسرار في حياة المطرب "هوبا".. تراجع عن اعتزال الفن وأجبر زوجته على خلع النقاب

كشف المطرب الشعبي هوبا، إنه حينما أدى مناسك العمرة وبعد عودته منها، كان سيقرر اعتزال الفن لشعوره بعد قدرته على الاستمرار في الغناء أو التمثيل، ولكن شقيقه دفعه لاستكمال مسيرته الفنية.

وقال هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه بعد عودته من العمرة برفقة زوجته التي كانت منتقبة حينها، طالبها بخلع النقاب بسبب مشكلة حدثت، موضحا أن الحجاب هو الأفضل وهو الزي الشرعي دون النقاب، وأنها كانت متمسكة به ثم نفذت طلبه.

وأضاف أن سر اختفائه من الوسط الفني خلال الفترة الماضية، جاء بسبب حبه لاحترام نفسه "بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي، فمن المستحيل أن أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى اسمي وتاريخي".

ولد عبدالوهاب عبدالفتاح محمد أحمد، الشهير بـ "هوبا" 27 أبريل عام 1972 بمحافظة القليوبية، وكان لصديقه نبيل قدري دور كبير في حبه للغناء.

من أشهر أعماله الغنائية "حجرين ع الشيشة"، ثم تبعها سلسلة من الأغنيات مثل فى الضياع، الغزال، بص وشوف، رمانة، الحاجة زهرة، إلي ياكل على ضرسه، فرح صاحبي، سندق بندق، السلام بكام، معلش يا كوكي، أجمد يا قلبي.

شارك في بعض الأفلام والأعمال الفنية مثل، فيلم كلمني شكرا، ريكلام، المهرجان، فكك مني، وبعض المسلسلات مثل عفاريت عدلي علام، الحاجة زهرة، مزاج الخير، الكيف، أزمة سكر. كشف المطرب الشعبي "هوبا" سر اختفائه من الوسط الفني خلال الفترة الماضية، قائلا: "بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي فمن المستحيل أن أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى إسمي وتاريخي".

