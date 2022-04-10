هوبا عن أغاني المهرجانات: "كلماتها سيئة.. وفيهم أصوات حلوة"

قال المطرب الشعبي هوبا، إنه مشكلة أغاني المهرجانات تمكن في الكلمات التي يؤديها المغنيين، موضحا أن منهم من هو صوته مناسب أو جيد للغناء مثل حسن شاكوش، والذي له جمهور يعجبه صوته.

وأضاف هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أغاني المهرجانات رغم أنها قد تحمل كلمات مسيئة إلا أنها لم تكن سببا في عدم ظهور عدد كبير من المطربين الشعبيين، موضحا أن المطرب حكيم اختفى لفترة حين ظهر المطربين الشعبيين بسبب قيامه بمتابعة أو دراسة الوضع الفني وليس بسبب تأثيرهم عليه.

وفي سياق آخر، قال "هوبا" إنه بعد عودته من العمرة برفقة زوجته التي كانت منتقبة حينها، طالبها بخلع النقاب بسبب مشكلة حدثت، موضحا أن الحجاب هو الأفضل وهو الزي الشرعي دون النقاب، وأنها كانت متمسكة به ثم نفذت طلبه.

ولد عبدالوهاب عبدالفتاح محمد أحمد، الشهير بـ "هوبا" 27 أبريل عام 1972 بمحافظة القليوبية، وكان لصديقه نبيل قدري دور كبير في حبه للغناء.

من أشهر أعماله الغنائية "حجرين ع الشيشة"، ثم تبعها سلسلة من الأغنيات مثل فى الضياع، الغزال، بص وشوف، رمانة، الحاجة زهرة، إلي ياكل على ضرسه، فرح صاحبي، سندق بندق، السلام بكام، معلش يا كوكي، أجمد يا قلبي.

شارك في بعض الأفلام والأعمال الفنية مثل، فيلم كلمني شكرا، ريكلام، المهرجان، فكك مني، وبعض المسلسلات مثل عفاريت عدلي علام، الحاجة زهرة، مزاج الخير، الكيف، أزمة سكر. كشف المطرب الشعبي "هوبا" سر اختفائه من الوسط الفني خلال الفترة الماضية، قائلا: "بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي فمن المستحيل أن أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى إسمي وتاريخي".

