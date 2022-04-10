المطرب "هوبا": غنيت حجرين على الشيشة لتوعية المجتمع والابتعاد عن التدخين

قال المطرب الشعبي "هوبا"، " مستحيل أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى إسمي وتاريخي بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي"، مضيفا: الموضة الحالية المؤدي المهرجانات الكلمات المسفة لصناعة التريند".

وتابع المطرب الشعبي هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عندما غنيت حجرين على الشيشة كنت أريد توعية المجتمع للابتعاد عن التدخين".

تابع المطرب الشعبي هوبا، "سعد الصغير كان يتعمد أخذ أعضاء فرقتي لعرقلة مسيرتي ونجاحي "كان بيني وبينه تار وأخد حقي منه أول لما ربنا كرمني وأغنية حجرين على الشيشة نجحت أخدت كل فرقته معايا في الشغل".

ولد عبدالوهاب عبدالفتاح محمد أحمد، الشهير بـ "هوبا" ٢٧ أبريل عام ١٩٧٢ بمحافظة القليوبية، وكان لصديقه نبيل قدري دور كبير في حبه للغناء.

من أشهر أعماله الغنائية "حجرين ع الشيشة"، ثم تبعها سلسلة من الأغنيات مثل فى الضياع، الغزال، بص وشوف، رمانة، الحاجة زهرة، إلي ياكل على ضرسه، فرح صاحبي، سندق بندق، السلام بكام، معلش يا كوكي، أجمد يا قلبي.

شارك في بعض الأفلام والأعمال الفنية مثل، فيلم كلمني شكرا، ريكلام، المهرجان، فكك مني، وبعض المسلسلات مثل عفاريت عدلي علام، الحاجة زهرة، مزاج الخير، الكيف، أزمة سكر.

