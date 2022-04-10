المطرب "هوبا" يهاجم سعد الصغير: كان بينا تار وأخدت حقي منه

شن المطرب الشعبي "هوبا"، هجوما حادا على المطرب سعد الصغير، لافتا أنه كان يتعمد أخذ أعضاء فرقتي لعرقلة مسيرته الفنية ونجاحه: "كان بيني وبينه تار وأخدت حقي منه أول لما ربنا كرمني وأغنية حجرين على الشيشة نجحت أخدت كل فرقته معايا في الشغل".

وتابع المطرب الشعبي هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "اتصالحنا في حفلة في تونس بمناسبة رأس السنة وقولت للأستاذ خليل المتعهد مش هركب معاه الطيارة وهو سافر إلى تونس قبلي بيوم وجالي أوضتي وصالحني".

تابع المطرب الشعبي هوبا، "عندما غنيت حجرين على الشيشة كنت أريد توعية المجتمع للابتعاد عن التدخين"، مضيفا: "مستحيل أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى إسمي وتاريخي بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي"، مضيفا: الموضة الحالية المؤدي المهرجانات الكلمات المسفة لصناعة التريند".

ولد عبدالوهاب عبدالفتاح محمد أحمد، الشهير بـ "هوبا" ٢٧ أبريل عام ١٩٧٢ بمحافظة القليوبية، وكان لصديقه نبيل قدري دور كبير في حبه للغناء.

من أشهر أعماله الغنائية "حجرين ع الشيشة"، ثم تبعها سلسلة من الأغنيات مثل فى الضياع، الغزال، بص وشوف، رمانة، الحاجة زهرة، إلي ياكل على ضرسه، فرح صاحبي، سندق بندق، السلام بكام، معلش يا كوكي، أجمد يا قلبي.

شارك في بعض الأفلام والأعمال الفنية مثل، فيلم كلمني شكرا، ريكلام، المهرجان، فكك مني، وبعض المسلسلات مثل عفاريت عدلي علام، الحاجة زهرة، مزاج الخير، الكيف، أزمة سكر.

