المطرب هوبا يكشف حقيقة زواجه من غادة عبدالرازق.. السر في الصورة

نفى المطرب الشعبي هوبا، ما تم تداوله بشأن زواجه من الفنانة غادة عبدالرازق بعد انتشار صورة طريفة تجمعهما سويا منذ فترة، وقال مازحا: "أنا كنت زوجها السادس بعد أزواجها الخمسة في مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة".

وقال هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الصورة كانت في أحد اللقاءات بينهما في شهر رمضان ببرنامج "دعوة على السحور" من تقديم الإعلامية بوسي شلبي، موضحا أنهما استقبلا الخبر بالضحك، مؤكدا أنهما "وش السعد على بعض"، ولم تؤثر تلك الشائعات على علاقتهما سويا.

وأضاف المطرب هوبا أنه شارك في حفل تخرج روتانا ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، موضحا أن الحفلة كان يضم نجوم كبيرة مثل تامر حسني وحكيم وعدد آخر.

ولد عبدالوهاب عبدالفتاح محمد أحمد، الشهير بـ "هوبا" 27 أبريل عام 1972 بمحافظة القليوبية، وكان لصديقه نبيل قدري دور كبير في حبه للغناء.

من أشهر أعماله الغنائية "حجرين ع الشيشة"، ثم تبعها سلسلة من الأغنيات مثل فى الضياع، الغزال، بص وشوف، رمانة، الحاجة زهرة، إلي ياكل على ضرسه، فرح صاحبي، سندق بندق، السلام بكام، معلش يا كوكي، أجمد يا قلبي.

شارك في بعض الأفلام والأعمال الفنية مثل، فيلم كلمني شكرا، ريكلام، المهرجان، فكك مني، وبعض المسلسلات مثل عفاريت عدلي علام، الحاجة زهرة، مزاج الخير، الكيف، أزمة سكر. كشف المطرب الشعبي "هوبا" سر اختفائه من الوسط الفني خلال الفترة الماضية، قائلا: "بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي فمن المستحيل أن أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى إسمي وتاريخي".