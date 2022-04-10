المطرب هوبا: قرار وقف مؤدي المهرجانات جاء بوقته.. "الوضع كان رايح في داهية"

قال المطرب الشعبي هوبا، في تعليقه على صورته التي يظهر فيها وهو يقبل يد المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، إن "دا شرف ليا أعمل كده، وعدوية حلم من أحلامي، وكنت وقتها في منزله خلال حفلة عيد ميلاده".

وأضاف هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه هناك عدد من مؤدي المهرجانات لا يحترمون الفن أو رموز الكبار، موضحا أنه إذا رأى أيا منهم في أي مكان لا يوجه له التحية ويتجاهله تماما، وذلك لأن لا يحترم من يفعل ذلك.

وتابع هوبا، إن قرار نقابة الموسيقيين بوقف 19 من مؤدي المهرجانات كان صحيحا تماما، لأن الوضع الغنائي أو الموسيقي "كان رايح في داهية"، موضحا أن النقابة وأعضاء مجلس النقابة يقومون بدور كبير في مواجهة مثل هذه الشخصيات.

ولد عبدالوهاب عبدالفتاح محمد أحمد، الشهير بـ "هوبا" 27 أبريل عام 1972 بمحافظة القليوبية، وكان لصديقه نبيل قدري دور كبير في حبه للغناء.

من أشهر أعماله الغنائية "حجرين ع الشيشة"، ثم تبعها سلسلة من الأغنيات مثل فى الضياع، الغزال، بص وشوف، رمانة، الحاجة زهرة، إلي ياكل على ضرسه، فرح صاحبي، سندق بندق، السلام بكام، معلش يا كوكي، أجمد يا قلبي.

شارك في بعض الأفلام والأعمال الفنية مثل، فيلم كلمني شكرا، ريكلام، المهرجان، فكك مني، وبعض المسلسلات مثل عفاريت عدلي علام، الحاجة زهرة، مزاج الخير، الكيف، أزمة سكر. كشف المطرب الشعبي "هوبا" سر اختفائه من الوسط الفني خلال الفترة الماضية، قائلا: "بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي فمن المستحيل أن أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى اسمي وتاريخي".