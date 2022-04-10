المطرب الشعبي هوبا يوجه رسالة لزوجته: "ربنا أكرمني بالزواج منها"

قال المطرب الشعبي هوبا، إن هناك عدة محظورات أو محاذير في حياته منها أنه لا يخون ولا يتزوج مرة أخرى على زوجته، موضحا "أم العيال عندي ربنا يبارك فيها ويديها الصحة بنت أصول وعيلة ومحترمة وربنا كرمني بالزواج منها".

على الجانب الآخر، كشف "هوبا" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل لقائه بالمطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، قائلا إنه التقاه في حفل عيد ميلاده في منزله، بعد توجيه الدعوة له لحضور الحفل، قائلا "كان حلم ليا أشوفه وأعقد معاه وأتحقق".

وفي تعليقه على صورته التي يظهر فيها وهو يقبل يد المطرب أحمد عدوية، قال إن "دا شرف ليا أعمل كده، وعدوية حلم من أحلامي، وكنت وقتها في منزله خلال حفلة عيد ميلاده".

ولد عبدالوهاب عبدالفتاح محمد أحمد، الشهير بـ "هوبا" 27 أبريل عام 1972 بمحافظة القليوبية، وكان لصديقه نبيل قدري دور كبير في حبه للغناء.

من أشهر أعماله الغنائية "حجرين ع الشيشة"، ثم تبعها سلسلة من الأغنيات مثل فى الضياع، الغزال، بص وشوف، رمانة، الحاجة زهرة، إلي ياكل على ضرسه، فرح صاحبي، سندق بندق، السلام بكام، معلش يا كوكي، أجمد يا قلبي.

شارك في بعض الأفلام والأعمال الفنية مثل، فيلم كلمني شكرا، ريكلام، المهرجان، فكك مني، وبعض المسلسلات مثل عفاريت عدلي علام، الحاجة زهرة، مزاج الخير، الكيف، أزمة سكر. كشف المطرب الشعبي "هوبا" سر اختفائه من الوسط الفني خلال الفترة الماضية، قائلا: "بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي فمن المستحيل أن أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى اسمي وتاريخي".