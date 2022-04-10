أحمد سعد والطفل محمد أسامة يدعمان مرضى السرطان بأغنية "صاحبي يا جدع" (فيديو)

طرح الفنان أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "صاحبي يا جدع" لدعم محاربي السرطان من الأطفال.

وقدم أحمد سعد الدويتو الغنائي مع الطفل محمد أسامة.

وظهر الإعلان الخاص بالحملة علي شكل فيلم قصير، يوضح المعاناة التي تشعر بها أُسر الأطفال المُصابين بالسرطان.

أغنية صاحبي يا جدع من تأليف منه عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد الشلبي، ومن تنفيذ شركة ريلود برودكشن هاوس، منتج مُنفذ محمود فكري، وهادي عادل.

وجاءت كلمات الأغنية:

صاحبي يا جدع يا قوي يا بطل عارفك

من يومك وانت جبل ده انت اللي بتقوينا

قبطان وانا السفينه هتزق لفوق ونعدي الموج

بكره ما يعود من ثاني حروب وارجع واشيلك

بالشقلوب ونغني غنوه جميله نلعب سوا وسط العيله نضحك

ونعيش في ثبات ونبات طب بكره بعيد لا لا لا لا شكله بعيد لا

لا صاحبي يا جدع من يومك وانت جبل ده انت اللي بتقويني