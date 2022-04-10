أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 10-4-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد، بعد ارتفاعها بمقدار 5 جنيهات في سوق الصاغة المحلية، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1948 دولارًا للأوقية، حيث ارتفع الذهب بأكثر من 0.6% ليتداول الآن عند مستويات 1948 دولارًا، مستهدفًا مقاومة الـ 1950 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 663 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 852 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 995 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1137جنيها.



سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4975 جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9950 جنيه.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19900جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8010 جنيهًا.