محافظ قنا يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

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بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وجاء نص البرقية:

"يطيب لي ويسعدني أن ارفع لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة والتي تتجدد معها كل معاني المجد والفخر والبطولة وتحقيق الجيش الباسل أعظم انتصارات شهدها التاريخ، داعيا الله عز وجل أن يعيد على فخامتكم هذه الأيام المجيدة بموفور الصحة والعافية وأن يتحقق لمصرنا الغالية بقيادة سيادتكم كل ما تصبو إليه من آمال وأن يحفظكم الله لمصرنا قائدًا وزعيما وأن يحفظ الله مصر بكم."     

كما بعث محافظ قنا، برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

اللواء أشرف الداودي محافظ قنا برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

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