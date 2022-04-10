دعاء اليوم التاسع من رمضان لعام 2022-1443

ننشر لكم في السطور التالية دعاء اليوم التاسع من رمضان، حيث يبحث العديد من المسلمين عن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها في اليوم التاسع من شهر رمضان لعام 2022-1443، لترديدها على مائدة الإفطار، ومن أفضل الأدعية التي يرددها الصائم قبل الإفطار في رمضان إليكم التالي:

دعاء اليوم التاسع من رمضان

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

اللهم إني اسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعدء، ومنازل الشهداء، ومرافقة الانبياء، والنصر على الأعداء.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكفرين.