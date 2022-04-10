توجيهات بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الصحية وتطوير المستشفيات بالشرقية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك صباح اليوم الأحد، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط والتموين الطبي، لمناقشة الخطة الزمنية للانتهاء من المشروعات الصحية ضمن الخطة الاستثمارية، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والتي تشمل مستشفيات "الزقازيق العام، القنايات، أبو حماد، بلبيس"، والمبالغ المالية التي تم صرفها والمتبقية قبل انتهاء العام المالي الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

تناول الإجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروعات الصحية الجارية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، واخر المستجدات بها، ومناقشة نسب تنفيذ الأعمال بمشروع إنشاء مبني جديد بمستشفي كفر صقر المركزي، ومبني جديد بمستشفي طب وجراحه العيون، ومناقشة تطوير الأقسام الطبية بمستشفي القنايات والتي تشمل "المعامل، والإستقبال والطوارئ، والأشعة، بالإضافة إلي قسم النساء والتوليد، ووحدة التعقيم، وقسم الأشعة بمستشفي أبوحماد، وقسم العناية المركزة للأطفال، والحضانات، وجناح العمليات بمستشفي الزقازيق العام، وقسم الكلي الصناعي بمستشفي بلبيس، وذلك من خلال ميزانية المديرية، مشددًا علي سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية، ووفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، قبل انتهاء العام المالي الحالي في نهاية شهر يونيو القادم، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.