معلومات لا تفوتك عن الراحلة الفنانة ليلى نصر

ليلى نصر، يعيش الوسط الفني حالة من الحزن بعدما فقد في الآونة الأخيرة الكثير من نجومه ورموزه الذين أثروا المجال، وقدموا فنونا وأعمالا درامية وسينمائية لن ينساها الجمهور.

رحيل الفنانة ليلى نصر

وودع الوسط الفني الفنانة ليلى نصر يوم أمس بعدما رحلت عن عمر ناهز الـ84 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ليلى نصر تتصدر جوجل

وتصدرت الفنانة الراحلة ليلى نصر اليوم الأحد الموافق العاشر من أبريل 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد الكشف رحيلها من خلال الفنانة نهال عنبر.

تفاصيل وفاة ليلى نصر

وأعلنت نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الفنانة ليلى نصر يوم أمس، ون الإفصاح عن أية تفاصيل تخص موعد الجنازة وتلقي العزاء.

آخر ظهور للنجمة ليلى نصر

وسجلت عدسات الكاميرا آخر ظهور للراحلة ليلى نصر في جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلى، حيث حضرت متكئة على العكاز أثناء حضورها للجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وترصد بوابة الفجر معلومات عن الراحلة ليلى نصر في السطور التالية:

ولدت ليلى نصر في 1938.

"قلب في الظلام" هو أول فيلم للفنانة ليلى نصر وكان عام 1960.

شاركت في العديد من الأعمال على رأسها، "عصافير النيل"، "التوأم"، "حديث الصباح والمساء".

أشهر أعمال الفنانة ليلى نصر هو مسلسل "ذئلب الجبل".