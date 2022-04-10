مصرع شاب أسفل عجلات قطار في نجع حمادي بقنا

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره لشريط السكك الحديدية بمركز نجع حمادي، وتم نقل الجثة بمعرفة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار لشخص بقرية بهجورة، أثناء عبوره لشريط السكك الحديدية بمركز نجع حمادي، وتبين أنه أثناء عبور المتوفى لشريط السكة الحديدية تصادف ذلك مرور القطار، واصطدامه به، ليلقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته.

حرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على جهات التحقيق، فيما جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادي العام، تحت تصرف جهات التحقيق.