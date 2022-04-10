"أبناء مصر": يدعو لمؤتمره العام.. وبركات: حريصون على المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة

قرر حزب أبناء مصر إعادة عقد الجمعية العمومية للحزب يوم الجمعة المقبل برئاسة المهندس مدحت بركات رئيس الحزب لمناقشة جدول أعمال المؤتمر العام وفقا للائحة النظام الأساسي.

جاء ذلك عقب دعوة الجمعية العمومية للأنعقاد الثلاثاء الموافق 5 ابريل 2022 بمقر الحزب الرئيسى بالدقى ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى تم تاجيل الجمعية العمومية إلى الجمعة 15 أبريل الجارى.





وأكدت الهيئة العليا للحزب على الأعضاء المسددين للاشتراكات ضرورة الحرص على الحضور والمشاركة الإيجابية فى إدارة شؤون الحزب.

ويتضمن جدول جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على قرار محضر اجتماع المؤتمر العام السابق ومحضر اجتماع الجمعية العمومية السابق في 28 سبتمبر 2019، وكذلك مناقشة تقرير الهيئة العليا عن نشاط الحزب وأعمال الهيئة في العام السابق.

كما تناقش الجمعية العمومية خطة العمل للعام الجديد واقرارها، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، واعتماد حالة إقراره وإعتماد تقرير مراقب الحسابات، وإبراء ذمة الأمين العام بالصندوق عن السنة المنتهية.

و يتضمن جدول الأعمال اعتماد ما جاء في محاضر الهيئة العليا عن الفترة السابقة، وتجديد الثقه في رئيس الحزب، وتعديل بعض بنود اللائحة.

ومن جانبه قال المهندس مدحت بركات رئيس الحزب، إن حزب أبناء مصر يضع على رأس أولوياته تمكين الشباب وإتاحة الفرصة للعمل السياسى والمشاركة فى دعم الدولة وبناء الجمهورية الجديدة التى يقود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نهضتها وسط أجواء عالمية وإقليمية صعبة لافتا إلى أن شباب الحزب وقياداته حريصون على المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة.

