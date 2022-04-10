أدلة تورط صفوت حجازي.. تفاصيل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8

صفوت حجازي، نال مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 إعجاب الكثيرين بعد ظهور الكثير من الأدلة التي تورط قيادات جماعة الأخوان وعلى رأسهم صفوت حجازي.

ظهور صفوت حجازي

وظهرت تفاصيل جديدة بشأن القيادي الأخواني صفوت حجازي في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 والذي ثبت تورطه في شحنة أسلحة.

صفوت حجازي في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8

وتورط صفوت حجازي خلال مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 في دخول شحنة أسلحة قادمة من فيتنام وكانت موجهة إلى سيناء.

رصد صفوت حجازي

ورصدت المخابرات المصرية عبر حوار بين المقدم مروان، "أحمد عز"، ورئيسه العنصر الأجنبي الذي وصل إلى القاهرة، والذي له علاقة بشحنة الأسلحة وبالقيادي صفوت حجازي وحمل اسم "أبوغراب"، الذي تم تتبع خط سيره نظرًا لصعوبة تركيب أي مايكات أو كاميرات لمراقبته لعدم نزوله من غرفته بالفندق.

المخابرات تتابع صفوت حجازي

وتتبعت المخابرات المصرية خط سير صفوت حجازي وتم رصده يذهب لهذا اللقاء بسيارة من سيارات رئاسة الجمهورية، وعقب انتهاء لقائه مع العنصر الأجنبي، توجه مرة أخرى إلى قصر الاتحادية وتم رصده.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 وحجازي

وحمل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 الكثير من التفاصيل بشان شحنة الأسلحة التي تورط بها صفوت حجازي، وهو أحد القيادات الأخوانية التي تم القبض عليه خلال تخفيه ومحاولة هروبه إلى ليبيا.