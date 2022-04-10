سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 10-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 10-4-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.71 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى كان مسجلا 57.68 جنيه للشراء.
 


وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
59.97 جنيه للشراء.

60.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
57.71 جنيه للشراء.

60.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
57.68 جنيه للشراء.

60.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
57.69 جنيه للشراء.

60.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
56.32 جنيه للشراء.

60.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
58.10 جنيه للشراء.

60.71 جنيه للبيع.

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل للنيابة بشأن الطبيب المتهم بسرقة جهاز تنفس من مستشفى بأوسيم

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية

حارس عقار يقتل شاب والقاء جثته في إحدي شوارع البساتين

بعد عرض تسجيل خطير في "الاختيار 3" لمرسي بتهديد حرق مصر.. الجمهور: "شهادة براءة للجيش وخاصة المشير طنطاوي"

عاجل.. إصابة نحو 15 مجندا في انقلاب سيارة أمن مركزي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

قرار عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور

اعترافات صادمة للطبيب المتهم بسرقة جهاز تنفس من مستشفى في أوسيم

بيان عاجل من الحكومة بشأن "تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني"