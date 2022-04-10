بعد التتويج بـ4 بطولات.. لاعبة وادى دجلة نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي للإسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للإسكواش، التصنيف العالمي للمحترفين (السيدات) عن شهر أبريل عام 2022، وتصدرت لاعبة وادى دجلة نوران جوهر القائمة بإجمالي 21190 نقطة، لتضيف إنجازًا جديدًا لمسيرتها الاحترافية، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في دعم المواهب الشابة بكافة الإمكانيات للتتويج بالبطولات المحلية والدولية وتصدر التصنيفات العالمية.

وعادت لاعبة وادى دجلة نوران جوهر لصدارة التصنيف العالمي للإسكواش مرة ثانية بعد نجاحها في التتويج بلقب 4 بطولات PSA بلاتينية على التوالي هذا الموسم، لترفع إجمالي عدد البطولات التي فازت بها إلى 16 لقبًا محليًا ودوليًا من إجمالي 27 نهائي صعدت إليه اللاعبة في 97 بطولة خاضتها طوال مشوارها الاحترافي، وحققت خلاله 221 انتصارًا من إجمالي 307 مباراة بنسبة فوز 72%.



ونجحت نوران جوهر لاعبة أندية وادى دجلة، في تحقيق العديد من الأرقام القياسية خلال مشوارها في لعبة الإسكواش، أهمها التأهل التأهل لنهائي 9 بطولات PSA بلاتينية على التوالي British Open، Black Ball 2022، Windy City Open 2022، U.S. Open 2021 Egyptian Open 2021، British Open 2021، World Championships El-Gouna International 2021، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عام 2012 عندما تأهلت الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد إلى نهائي 9 بطولات PSA كبرى على التوالي.

وحصدت البطلة نوران جوهر، خلال العام الجاري 4 بطولات محلية ودولية كبرى وهم بطولتي سينسيناتي ويندي سيتي للإسكواش، بلاك بول وبطولة الجمهورية المفتوحة، كما تأهلت لنهائي بطولة علام للإسكواش بإنجلترا.



وفي نفس السياق حافظت أندية وادى دجلة على إنجاز وجود 3 بطلات بالتصنيف الدولي لقائمة أفضل 10 لاعبات إسكواش في العالم، حيث تصدرت نوران جوهر صدارة القائمة، وحافظت هانيا الحمامي على المركز الثالث، وتقدمت روان العربي إلى المركز الثامن.



وأسهمت أندية وادي دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

يذكر أنه تم إنشاء نادي وادي دجلة عام 2002، في منطقة زهراء المعادي بالقاهرة، وقد تم تسميته بهذا الاسم تيمنًا بمحمية وادى دجلة الشهيرة، وتوسعت أندية وادى دجلة لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، مع خطة مستقبلية لافتتاح أندية جديدة في مختلف محافظات مصر.

