موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة والترددات

ليفربول ومانشستر سيتي، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع القوة والإثارة مساء اليوم حينما يلتقي فريق ليفربول نظيره مان سيتي ضمن مواجهات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترصد بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام تفاصيل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في السطور التالية:

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الـ5:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الـ6:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، في حين تذاع في الـ7:30 بتوقيت الإمارات.

قنوات تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري للدوريات الخمس الكبرى، عن نقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في التوقيت المعلن.

قنوات تنقل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر قناة Diema Sport 2 HD

التردد:11595

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ:3/4

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 73 نقطة، ويأتي خلفه ليفربول الإنجليزي الذي يلعب من صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، برصيد 72 نقطة ما يجعل المواجهة نارية.

تشكيل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يخضو يورجن كلوب المدير الفني الألماني لـ "الريدز" بتشكيل مكون من أليسون في حراسة المرمى، وأرنولد وفان دايك وروبرتسون وماتيب، وبالوسط هندرسون فابينيو ألكانتارا، ولويس دياز وجوتا وصلاح في الهجوم.